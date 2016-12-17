Россиянин Александр Легков пришел третьим в масс-старте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Легков занял третье место в масс-старте на дистанции 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам во французском городе Ля Клуза.

Победу одержал норвежец Финн-Хоген Крог, опередивший россиянина на 3,1 сек. Вторым финишировал другой представитель Норвегии – Мартин Йонсруд Сундбю, отставший от победителя на 0,3 сек.

Другие россияне – Сергей Устюгов, Андрей Мельниченко, Евгений Дементьев, Алексей Червоткин и Станислав Волженцев – заняли 5-е, 21-е, 27-е, 31-е и 48-е места.