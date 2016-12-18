Мутко не получал уведомлений от FIFA о начале расследования

Вице-премьер России и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что не получал никаких уведомлений от Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) о начале расследования в отношении него.

«К таким сообщениям я отношусь спокойно», – заявил Мутко в эфире радиостанции «Коммерсантъ-FM».

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что следственное управление комитета FIFA по этике начало доследственную проверку в отношении Виталия Мутко. Его цель – выяснить роль Мутко в допинговом скандале.