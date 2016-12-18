FIFA: официального расследования в отношении Мутко нет

В Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) заявили, что официального расследования в отношении вице-премьера России и президента Российского футбольного союза Виталия Мутко не ведется.

«Мы не можем подтвердить, что комитет по этике начал расследование. Следственная палата может сообщить об этом только после открытия официального разбирательства. Официальное разбирательство будет открыто, если что-то обнаружено после возможного предварительного следствия. Мы хотели бы отметить, что на данный момент никаких официальных разбирательств не идет», – сообщили «Р-Спорту» в комитете FIFA по этике.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что следственное подразделение комитета FIFA по этике начало расследование в отношении Виталия Мутко. Цель – выяснить роль Мутко в допинговом скандале в России.