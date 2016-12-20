Отели бренда Radisson Red появятся в Грузии

Компания Carlson Rezidor Hotel Group откроет первый в Грузии отель под брендом Radisson Red, говорится в официальном сообщении компании. Отель заработает в специально построенном здании в центре Тбилиси, фонд гостиницы составит около 100 номеров. Предполагается, что первых гостей отель сможет принять в середине 2019 г. Новый отель будет находиться под управлением The Carlson Rezidor Group.

Radisson Red – новый бренд Carlson Rezidor в категории lifestyle select. Его отличает современный дизайн, а многие услуги гость может оформить самостоятельно: например, регистрация в отеле осуществляется на специальных стойках. Первый в мире отель Radisson Red открылся в апреле 2016 г. в Брюсселе. К 2020 г. компания хочет открыть 60 отелей Radisson Red по всему миру.