Умер актер Александр Яковлев

На 71-м году умер советский и российский актер Александр Яковлев, сообщается на сайте Союза кинематографистов. В сообщение говорится, артист умер 19 декабря от продолжительной болезни.

Актер впервые снялся в кино в 1973 г. в фильме «Великие голодранцы». Популярность принесла ему роль штабс-капитана, который организовал нападение на поезд в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» 1974 г. режиссера Никиты Михалкова.

Яковлев сыграл 119 ролей, в числе которых наркобарон Вальдес в фильме «Медный ангел», Яков Крест — «Визит к Минотавру», кулак-мироед Иван Тимофеевич Голубь — «Вера, Надежда, любовь», Конклинг — «Квартет Гварнери», герцог Карл Бургундский — «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии», Станислав Антипов - «Палач», Петр Кириллов - «Путейцы», Всеволод Бобров - «Легенда №17», Алексей Валеев - «Метро», Оверко - «Вий» и др. Яркий отрицательный образ был создан А. Яковлевым в сериале «Мужской сезон. Бархатная революция».