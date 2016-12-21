Бюджет Олимпиады-2020 в Токио не превысит $17 млрд

Летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 г., обойдутся бюджету страны в сумму от $15 млрд до $16,8 млрд, сообщили организаторы Олимпиады.

Первоначальная оценка затрат на проведение Игр составляла около $2,4 млрд, в прошлом году сумма выросла до $15 млрд, а не так давно эксперты высказали опасение, что расходы могут превысить 3 трлн иен ($25,5 млрд). При этом власти Токио пообещали сократить издержки и не допустить чрезмерного расхода средств.

Из указанной суммы, которая пока не является окончательной, $6,3 млрд будет направлено на строительство различных объектов, $7,7 млрд - на оказание услуг, и от $1 млрд до $2,8 млрд составят расходы на непредвиденные ситуации.

Бюджет Олимпиады в Рио-де-Жанейро, которая прошла в 2016 г., составил чуть больше $3,5 млрд, а Лондон потратил на соревнования в 2012 г. $13 млрд. Рекордсменом по части дороговизны Олимпийских игр остается Россия: зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 г. обошлась стране в $51 млрд.

О том, что XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио, было объявлено 7 сентября 2013 г. на 125-й сессии МОК в Буэнос-Айресе.

Церемония открытия Олимпиады-2020, как ожидается, пройдет 24 июля в Токио. На право их проведения также претендовали Мадрид и Стамбул.