Союз биатлонистов России предложил перенести этап Кубка мира из Тюмени

Союз биатлонистов России (СБР) предложил Международному союзу биатлонистов (IBU) перенести этап Кубка мира из Тюмени, новое место проведения будет объявлено позднее, сообщается в релизе IBU.

«Сегодня СБР проинформировал IBU, что этап Кубка мира в 2017 г., который был запланирован в Тюмени, отдан обратно в IBU», — сообщается в релизе международной организации.

В документе также говорится, что IBU, получив через Всемирное антидопинговое агентство (WADA) список из 31 спортсмена, заподозренных в применении допинга, временно отстранил от соревнований двух из них и начал расследование в отношении еще 29.

На прошлой неделе WADA передало IBU список биатлонистов, которые, как утверждается, принимали допинг. Список составлен на основе материалов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которая ранее представила вторую часть доклада по ситуации в российском спорте. Российская сторона отмечала, что доклад не содержит никаких доказательств.

Представители нескольких стран, в том числе США и Канады, предложили лишить Россию права проведения ряда биатлонных соревнований, в том числе чемпионата мира, который должен состояться в Тюмени в 2021 г. В Союзе биатлонистов России отмечали, что им неизвестны имена спортсменов, которых обсуждает IBU, и заявляли о готовности представить полную информацию по любому атлету.