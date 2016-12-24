Русский ПЕН-центр не просил Путина помиловать Сенцова

Всемирная организация писателей (Русский ПЕН-центр) опровергла сообщения о том, что она направила письмо президенту России с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

«Мы ничего Владимиру Владимировичу не писали. Исполком и президент ПЕН-центра в этом не участвуют. Это не наша инициатива. У нас есть группа "либеральных" оппозиционеров, которые с нами пытаются конфликтовать и ведут собственную линию. Они являются членами центра, но принимают свои собственные заявления, собирают подписи среди единомышленников», – заявили в пресс-службе организации.

Ранее СМИ сообщали, что более 60 членов Русского ПЕН-центра подписались под письмом президенту с просьбой помиловать Сенцова. В частности, говорилось, что письмо подписали Владимир Войнович, Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Алиса Ганиева, Денис Драгунский, Тимур Кибиров, Майя Кучерская, Александр Кушнер, Лев Рубинштейн и другие писатели, поэты и журналисты.

Подписавшиеся якобы просили «применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны».