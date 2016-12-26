Умер британский певец Джордж Майкл

Британский певец и музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни, сообщает BBC со ссылкой на его издателя. Исполнитель умер у себя дома. Его смерть подтвердила местная полиция. О причинах кончины не сообщается, но известно, что никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила.

В 2011 г. Майкл перенес тяжелую форму пневмонии и, как сообщалось тогда, едва выжил. Из-за болезни он мог лишиться голоса, но позже музыкант объявил о своем полном выздоровлении.

В жизни певца возникала и проблема наркотиков, из-за чего его несколько раз арестовывали, напоминает TMZ.

Джордж Майкл родился в 1963 г. в Лондоне. В 1980-х он начал музыкальную карьеру в составе дуэта Wham, а после его распада стал сольным исполнителем. На его счету шесть сольных альбомов, разошедшихся тиражом более 100 млн экземпляров. За свою карьеру певец получил, в частности, три премии «Грэмми» и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 г.