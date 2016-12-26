Tiffany & Co. меняет креативного директора

Tiffany & Co. меняет креативного директора: с 1 февраля эту должность займет Рид Кракофф, уточняет официальное сообщение компании. Нынешний главный дизайнер Tiffany Франческа Амфитеатрофф покинет марку.

С 1998-го по 2014 г. Рид Кракофф был президентом и креативным директором испанского Дома моды Coach, в 2014-м он основал собственный бренд.

Франческа Амфитеатрофф начала работать в Tiffany в 2013 г., одной из ее задач было переосмысление наследия марки и привлечение молодой аудитории. Кракофф продолжит развитие этой стратегии, уточняется в релизе.