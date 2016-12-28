Сотрудники МВД задержали похитителей пяти картин Левитана

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) во взаимодействии с ФСБ России и Росгвардией задержали подозреваемых в нападении на банк, а также в краже пяти картин из музея художника Левитана. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В мае текущего года двое злоумышленников совершили разбойное нападение на один из банков Нижнего Новгорода, где под угрозой предметов, похожих на оружие, похитили денежные средства на сумму более 5 млн руб.», – сообщается на сайте МВД.

Кроме того, в августе 2014 г. из музея художника Левитана в г. Плесе Ивановской области было похищено пять картин – «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы». Общая стоимость похищенных полотен составляет около 77 млн руб.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из загородных домов на территории Московского региона двое подозреваемых в совершении данных преступлений были задержаны. Ими оказались 33- и 37-летний жители Нижнего Новгорода. Кроме того, задержан 29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, находящийся в розыске.

При проведении обыска было обнаружено и изъято наркотическое вещество кокаин общей массой более 1 кг, а также одна из картин, похищенных из музея Левитана в Ивановской области. В ходе дальнейших мероприятий в Нижнем Новгороде были обнаружены остальные четыре похищенные картины.