Юрий Грымов стал художественным руководителем театра «Модернъ»

Художественным руководителем Московского драматического театра «Модернъ» назначен Юрий Грымов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры. Кандидатуру Грымова рекомендовал Совет художественных руководителей московских театров, ее одобрил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. С новым худруком контракт заключен на три года.

Юрий Грымов - режиссер театра и кино. Он ставил спектакли в театре Вахтангова, театре им. Маяковского, РАМТе и других. В 1998 г. он представил первый полнометражный фильм «Му-Му». Является художественным руководителем студии «ЮГ».

Грымов признался, что предложение возглавить театр «Модернъ» стало для него неожиданным. «Я этот театр знаю хорошо. Та концепция оригинального театра с многоплановыми площадками является для меня очень интересной, это то, что мне близко. У этого театра есть свои традиции, кто из нас не ходил на "Катерину Ивановну" и не помнит этот замечательный спектакль?! Но понятно, что время берет свое и общаться со зрителем на языке эстетики 20-летней давности, наверное, уже не совсем правильно. Хотелось бы привнести новое, при этом бережно относясь к традициям, заложенным Светланой Враговой», - цитирует его «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Бывший руководитель «Модерна» Светлана Врагова была уволена после того, как Главное контрольное управление Москвы выявило нарушения в ведении финансовой и хозяйственной деятельности театра, напоминает «Москва».