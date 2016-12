Умерла мать Кэрри Фишер актриса Дебби Рейнолдс

Мать актрисы Кэрри Фишер, голливудская актриса Дебби Рейнолдс умерла на следующий день после дочери. Ей было 84 года. Кэрри Фишер умерла 27 декабря от сердечного приступа. Около 13.00 28 декабря в дом брата Кэрри Тодда Фишера в Беверли Хиллз подъехала скорая. Как сообщил TMZ, Дебби Рейнолдс увезли в больницу с подозрением на инсульт. Позднее Тодд сообщил журналистам, что его мать умерла. Ей стало плохо, когда они обсуждали организацию похорон Кэрри.

Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи Органы в «Звездных войнах», умерла в возрасте 60 лет в одной из больниц Лос-Анджелеса. За неделю до этого она была госпитализирована после сердечного приступа и остановки сердца.

Ее мать прославилась главной ролью в киномюзикле «Поющие под дождем» (Singin' in the Rain) 1952 г., также успешны были ее работы в фильмах «Тэмми и холостяк» (Tammy and the Bachelor) и «Непотопляемая Молли Браун» (The Unsinkable Molly Brown). Песни из мюзиклов в ее исполнении - Aba Daba Honeymoon, Tammy, A Very Special Love и Am I That Easy to Forget попадали на верхние строчки хит-парадов. До старости Рейнолдс продолжала сниматься в фильмах и сериалах. В 2015 г. она получила почетную премию Гильдии киноактеров США за жизненный вклад в мировой кинематограф.

Отношения матери и дочери стали одной из главных тем картины «Открытки с края бездны» (Postcards from the Edge), созданной по полуавтобиографическому сценарию Кэрри Фишер. Главные роли в ней исполнили Мерил Стрип и Ширли Маклейн.