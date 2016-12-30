Сергей Семак назначен главным тренером «Уфы»

Сергей Семак назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Уфа», сообщает агентство «Р-Спорт».

Семак выступал за ЦСКА, казанский «Рубин» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Он был награжден пять раз титулом чемпиона России. После завершения карьеры игрока Семак вошел в штаб «Зенита». В марте 2014 г. он в течение двух игр работал исполняющим обязанности главного тренера, а осенью 2015 г. руководил командой после дисквалификации португальца Андре Виллаш-Боаша.

В 2014-2016 гг. Сергей Семак получил опыт работы ассистента главного тренера сборной России.

В декабре тренерский штаб «Уфы» покинул главный тренер Виктор Гончаренко, который перешел в ЦСКА.