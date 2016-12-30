Четверо российских скелетонистов отстранены в связи с антидопинговым расследованием

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований четверых российских спортсменов в связи с расследованием предполагаемых нарушений антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи, говорится в заявлении организации.

«IBSF была уведомлена Международным Олимпийским комитетом о начале расследования возможных нарушений антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи. IBSF 30 декабря временно приостановила участие в соревнованиях четырех российских спортсменов-скелетонистов», - говорится в заявлении.

Фамилии спортсменов не называются до окончания расследования, они и Российская федерация бобслея уже уведомлены о временной дисквалификации.

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представило последнюю часть доклада Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. В документе указывается, что к российской государственной «допинговой программе» имеют отношение тысячи российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи.

В расследовании утверждается, что этой программой управляли представители Минспорта, Российского антидопингового агентства, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ.

Газета The New York Times после интервью с и. о. руководителя Российского антидопингового агентства Анной Анцелиович написала, что она официально признала наличие сговора в допинговой сфере. Ранее любые намеки по поводу наличия российской «допинговой программы» категорически опровергались. Из публикации следует, что Анцелиович заявила газете, что при подготовке к Олимпийским играм 2014 г. в Сочи в России действительно существовала «допинговая программа». По ее словам, «это был институциональный сговор». Она добавила, что была «шокирована» этими выводами, появившимися в ходе расследования агентства, подчеркнув, что российским властям не было известно о программе, а государство не являлось ее заказчиком.

Однако Анцелиович заявила, что корреспондент New York Times сделала свои выводы, вырвав из контекста. «Я из часового интервью сказала много чего, в частности, что до получения ответов спортсменов и вынесения решений федерациями/КАС не имеет смысла в принципе говорить о данной ситуации, так как пока представлена только одна сторона», - объяснила она.