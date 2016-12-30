Смольный зарегистрировал право собственности на «Зенит-арену»

Власти Санкт-Петербурга зарегистрировали право собственности на построенный стадион на Крестовском острове. Регистрация в ЕГРП совершена в пятницу, 30 декабря, сообщила пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.

Основаниями для государственной регистрации права города на объект стали распоряжение комитета по управлению городским имуществом, разрешение на строительство, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Накануне было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове для футбольного клуба «Зенит». Позднее стадион будет передан в управление ФК «Зенит».

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 г. на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям FIFA по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 000 зрителей, общая площадь объекта составит около 280 000 кв. м.