Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве – СМИ

Художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает в пятницу, 30 декабря, телеканал «360» со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Актера и руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве. По информации источника, актера везут на скорой помощи в Научно-исследовательский институт Склифосовского», - указывается в сообщении телеканала.

28 декабря Райкин получил травму ноги во время гастролей в Тобольске и был прооперирован в местной больнице. «Все прозаично - я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо», - рассказал Райкин впоследствии изданию «Тобольск.ru».