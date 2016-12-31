Первый продюсер The Beatles умер в возрасте 86 лет

Первый продюсер музыкальной группы The Beatles Алан Уильямс умер в возрасте 86 лет, передает ВВС со ссылкой на заявление клуба «Джакаранда», в котором выступали артисты и первоначальным владельцем которого был сам Уильямс.

Уильямс родился 17 марта 1930 г. в пригороде Ливерпуля. Он был продюсером The Beatles с 1960 по 1961 г., под его руководством были организованы первые концерты группы в Гамбурге и Великобритании. В 1957 г. он основал клуб «Джакаранда», где потом выступали Пол Маккартни, Джон Леннон.