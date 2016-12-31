Анджелина Джоли будет рекламировать Guerlain

Американская актриса Анджелина Джоли стала новым рекламным лицом Guerlain. Эту информацию косметическая компания разместила в своем Instagram. Сообщается, что Джоли будет рекламировать новый аромат, который марка представит весной 2017 г. Автором аромата станет главный парфюмер Guerlain Тьерри Вассер.

Джоли и Guerlain договорились о сотрудничестве в декабре 2015 г., когда Анджелина снимала фильм «Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи», пишет профильное издание WWD. Также сообщается, что все средства, вырученные от сотрудничества с Guerlain, Джоли планирует потратить на свои благотворительные проекты.

Guerlain с 1994 г. принадлежит концерну LVMH. В данный момент парфюмерию и декоративную косметику Guerlain рекламирует российская модель Наталья Водянова.