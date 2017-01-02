Умер чемпион Европы по футболу Виктор Царев

В Москве на 86-м году жизни умер чемпион Европы по футболу 1960 г. Виктор Царев, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба «Динамо».

«Сегодня, 2 января, на 86-м году жизни скончался Виктор Царев – один из лучших защитников в истории "Динамо". Соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении клуба в Twitter.

Царев был четырехкратным чемпионом СССР в составе «Динамо», в качестве капитана команды провел 189 матчей. Заслуженный тренер РСФСР.