Режиссер Дэнни Бойл представит в Москве продолжение фильма «На игле»

Создатель фильма «Миллионер из трущоб», британский режиссер и продюсер Дэнни Бойл 8 февраля представит в Москве свою новую картину T2 Trainspotting («На игле – 2»). Об этом ТАСС сообщили прокатчики ленты, которая выйдет на российские экраны 8 марта. «Режиссер примет участие в фотоколле и даст пресс-конференцию, где расскажет о своей картине», – отметил собеседник агентства. В аннотации к ленте говорится, что «знакомые всем по культовому фильму «На игле» герои возвращаются на большой экран, на этот раз приятели попробуют свои силы на весьма необычном поприще». В США драма Бойла выйдет в прокат 17 марта. Главные роли в фильме исполнили Юэн Макгрегор, Роберт Карлайл («На игле», «Пляж»), Джонни Ли Миллер («На игле», «Охотники за разумом»), Юэн Бремнер («На игле», «Исход: Цари и Боги»). Дэнни Бойлу 60 лет. Среди самых известных его фильмов «Неглубокая могила», «Пляж», «28 дней спустя», «Миллионер из трущоб», «Стив Джобс» и др. За «Миллионера из трущоб» режиссер получил «Оскара» и «Золотой глобус».