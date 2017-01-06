Устюгов установил рекорд по числу побед на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов финишировал первым в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на «Тур де Ски». Он преодолел дистанцию за 21 мин. 47,9 сек.

Эта победа стала для Устюгова пятой подряд на «Тур де Ски». Ранее он выиграл гонку преследования на 15 км классическим стилем, спринт, гонку на 10 км классическим стилем с общего старта и скиатлон.

Второе место занял француз Морис Манифики. Он отстал от победителя на 0,4 сек. Третьим стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.