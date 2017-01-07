«Викинг» установил рекорд по сборам среди российских фильмов

За девять дней проката «Викинг» собрал 1 млрд 52 млн руб. (данные на 6 января), что является рекордом для российского кино, сообщает «Кинобизнес сегодня».

Только за пятницу фильм заработал 100 млн руб. Ожидается, что за выходные картина соберет еще порядка 200-210 млн руб.

Раньше рекордсменом в российском прокате был фильм «Сталинград», который преодолел миллиардный рубеж за 11 дней. «Экипажу» и «Вию» понадобилось для этого 12 дней.

В целом фильм Андрея Кравчука стал всего лишь шестым отечественным рублевым миллиардером за всю историю кинопроката СНГ.