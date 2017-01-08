Международная федерация бобслея отменила дисквалификацию четырех россиян

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила временное отстранение четырех российских спортсменов от международных соревнований, сообщается на сайте организации.

«Содержание второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена дает достаточно оснований для проведения дальнейшего расследования со стороны МОК и IBSF. Целью этого расследования будет выяснение роли спортсменов в манипуляциях с допинг-пробами. При этом в настоящее время нельзя считать временное отстранение справедливой мерой, поскольку их вина еще не доказана», — говорится в сообщении пресс-службы IBSF.

Российских скелетонистов Александра Третьякова, Ольгу Потылицыну, Марию Орлову и Елену Никитину дискваливицировали в конце декабря из-за подозрений в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи.

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представило последнюю часть доклада Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. В документе указывается, что к российской государственной «допинговой программе» имеют отношение тысячи российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи.