Российский лыжник Устюгов выиграл многодневную гонку «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов победил в многодневной гонке «Тур де Ски» в итальянском местечке Валь-ди-Фьемме.

Россиянин одержал победу в гонке на 9 км свободным стилем, большая часть которой прошла в гору. Вторым стал норвежец Мартин Сундбю, третьим – швейцарец Дарио Колонья.

Ранее Устюгов установил рекорд, выиграв шесть гонок из семи: в Швейцарии (Валь Мюстаире) он победил в спринте свободным стилем и масс-старте, в Германии (Оберстдорф) он был лучшим в скиатлоне и в гонке преследования свободным стилем, а в Италии (Тоблах) выиграл в индивидуальной гонке свободным стилем и стал вторым в масс-старте. В воскресенье в итальянском Валь-ди-Фьемме он стал триумфатором в гонке свободным стилем.