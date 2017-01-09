Chloe меняет креативного директора

Французский дом моды Chloe весной 2017 г. сменит креативного директора, пишет Reuters. Нынешний главный дизайнер марки Клэр Уэйт Келлер решила не продлевать контракт, который истекает в марте 2017 г. Причиной прекращения сотрудничества стали семейные обстоятельства, уточняет агентство: с начала работы в Chloe в 2011 г. Келлер переехала работать в Париж, а ее семья живет в Лондоне. Сообщается, что сменить Келлер может Наташа Рамсей-Леви, нынешний главный дизайнер Louis Vuitton. Louis Vuitton, Chloe и Richemont Group, владеющая Chloe, от комментариев отказались.

Reuters предполагает, что вероятное назначение Рамсей-Леви может означать смену стилистики Chloe. Если ранее марка представляла преимущественно романтические образы (например, одна из «визитных карточек» Chloe - струящиеся платья из легких тканей), то Рамсей-Леви в команде Louis Vuitton создает более современную и дерзкую одежду - куртки, короткие юбки, кроп-топы из кожи и синтетических материалов, тяжелые ботинки. Подобная смена может помочь Chloe повысить продажи и привлечь новую аудиторию, приводит Reuters мнение консультантов индустрии.

Richemont Group, которой принадлежит Chloe, в ноябре объявила о глобальных изменениях в структуре управления. Компанию покинули генеральный директор 64-летний Ришар Лепо, финансовый директор 56-летний Гэри Саадж. Внутри Richemont сформированы два подразделения: ювелирно-часовое, которое возглавит нынешний гендиректор марки IWC 51-летний Джордж Керн (также он будет отвечать за маркетинг и интернет-бизнес), и «прочие бизнесы» (марки Alfred Dunhill, Chloe, Lancel, Montblanc и др.), которое возглавит нынешний генеральный директор Montblanc Жером Ламбер (47 лет).