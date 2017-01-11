Ральф Лорен открывает первый ресторан в Лондоне

Американский дизайнер Ральф Лорен открыл ресторан в Лондоне. Ralph’s Coffee & Bar стал пятым заведением Лорена и первым в Великобритании. Ресторан будет дополнением флагманского бутика марки на Риджент-стрит, он расположен в помещении, примыкающем к магазину. Зал Ralph’s Coffee & Bar рассчитан на 24 гостей, еще 12 могут разместиться за стойкой.

Ralph’s Coffee & Bar оформлен в той же стилистике, что и бутики, и другие рестораны под брендом Ralph Lauren: темное дерево, кожаная мебель, картины с изображением всадников и лошадей. В меню представлены простая еда (например, клаб-сэндвичи и устрицы), несколько видов кофе и коктейли.

Помимо Ralph’s Coffee & Bar под брендом Ralph Lauren работают гриль-бар RL в Чикаго, кафе Ralph’s в Париже, Ralph’s Coffee и The Polo Bar в Нью-Йорке.