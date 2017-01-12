Сборная России сохранила 56-е место рейтинга FIFA

Сборная России по футболу занимает 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), обновленная версия которого опубликована в четверг.

Таким образом, ее позиции по сравнению с декабрьскими показателями не изменились.

В первой десятке рейтинга изменений нет, лидерство сохраняет сборная Аргентины.

Самое стремительное падение зафиксировано у команды Тринидада и Тобаго, которая опустилась на пять мест и теперь занимает 83-ю позицию. Самый высокий взлет – у сборной Суринама, которая поднялась на 22 строчки и теперь располагается на 128-м месте.