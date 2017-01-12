Louis Vuitton проведет сбор средств для детей, нуждающихся в экстренной помощи

12 января 2017 г. Louis Vuitton в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) проведет в своих магазинах по всему миру акцию #makeapromise, направленную на сбор средств для детей, нуждающихся в экстренной помощи. Покупателям будет предложено приобрести Silver Lockit – серебряные украшения, специально созданные для сбора средств в ЮНИСЕФ. Они представлены во всех магазинах Louis Vuitton и на сайте louisvuitton.com 12 января 2017 г. При покупке браслета или подвески Silver Lockit 200 долларов отчисляются в фонд Юнисеф, уточняет официальное сообщение компании. В остальное время сделать прямое пожертвование проекту можно на его сайте http://www.support.unicef.org/lvforunicef.

Средства будут направлены в помощь детям, пострадавшим от природных катастроф или эпидемий, а также живущим в странах, страдающих от вооруженных конфликтов.

Первый день благотворительной акции #makeapromise в 2017 г. приурочен к годовщине партнерства с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). С января 2016 г. благодаря партнерскому проекту «Louis Vuitton для ЮНИСЕФ» было собрано $2,5 млн на гуманитарную помощь, спасающую жизни детей в Сирии и Нигерии. Например, в 2016 г. четырем с половиной миллионам детей и их семьям в Сирии был предоставлен доступ к чистой воде, указано в релизе компании.