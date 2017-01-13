«Викинг» впервые в истории российского кино вошел в топ-10 мирового проката

Фильм «Викинг» Андрея Кравчука впервые в истории российского кино вошел в десятку лидеров мирового проката, сообщили в Роскино. В период с 5 по 8 января картина собрала $6,7 млн в 2600 кинотеатров России и трех странах Прибалтики, заняв 7-е место в топ-10.

Опередили «Викинг» в мировом прокате «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры», «Зверопой», «Моана» и «Великая стена».

В пресс-службе Первого канала сообщили, что права на фильм «Викинг» купили более 60 стран. В частности, Германия, Испания, Бельгия, Швейцария, Чехия, Словакия и страны бывшей Югославии.