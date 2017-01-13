Часы Omega из ограниченной серии раскупили за несколько часов

Omega впервые в своей истории организовала онлайн-продажи новой модели часов. 10 января через аккаунт марки в Instagram, с которого осуществлялся переход на специальную страницу сайта omegawatches.com, можно было оформить заказ на часы Speedmaster Speedy Tuesday Limited Edition, выпущенные ограниченным тиражом в 2012 шт. Все они были проданы в течение 4 часов 15 минут и 43 секунд, указано в официальном сообщении компании.

Дизайн часов Speedmaster Speedy Tuesday Limited Edition вдохновлен моделью Omega Speedmaster Alaska Project III, созданной по заказу NASA в 1978 г. Часы должны были подходить для использования в космическом пространстве, поэтому, например, на стекло циферблата нанесли антибликовое покрытие, а также разместили на основном циферблате три дополнительных циферблата-счетчика.

Современная модель Speedy Tuesday наследует многие отличительные признаки знаменитого прототипа. Например, на циферблате также размещены три счетчика с крупными цифрами, на безель из черного матового алюминия нанесена тахиметрическая шкала. Все метки и счетчики покрыты люминесцентным составом. Speedmaster Speedy Tuesday Limited Edition оснащены калибром 1861 - тем самым механизмом, который был использован в другой знаменитой модели Omega — Speedmaster Moonwatch, «побывавшей» на Луне. С оборотной стороны по окружности циферблата расположена надпись Speedy Tuesday Anniversary — A Tribute To Alaska Project III, а также номер экземпляра в составе ограниченной серии.