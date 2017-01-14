Россиянин Сергей Карякин выиграл «Дакар-2017» в зачете квадроциклов

Российский гонщик Сергей Карякин на Yamaha выиграл «Дакар-2017» в зачете квадроциклов. Второе место занял чилиец Игнасио Касале (Yamaha), третьим стал аргентинец Пабло Себастьян Копетти (Yamaha).

В зачете внедорожников победу одержал француз Стефан Петерансель (Peugeot), для которого эта победа стала 13-й в карьере. Вторым финишировал девятикратный чемпион мира по ралли француз Себастьян Лебу (Peugeot), третьим стал еще один представитель Франции Сириль Депре (Peugeot).

В генеральном зачете мотоциклистов победу завоевал британец Сэм Сандерленд (KTM). Россияне Александр Иванютин (Husqvarna) и Анастасия Нифонтова (Husqvarna) заняли 31-е и 73-е места соответственно.