Умер солист Мариинского театра Эдуард Цанга

На 38-м году жизни умер солист Мариинского театра Эдуард Цанга. Об этом сообщил его друг Владимир Кузьмин. О причинах смерти не сообщается.

«Умер мой друг, солист Мариинского театра Эдуард Цанга… Очень трудно говорить, дышать, думать… Я злился на него сегодня, что на звонки не отвечает, писал ему СМСки. Мы должны были увидеться сегодня на "Рождественской сказке". В Рождество мы с его сыном и другом стреляли в нашем тире ДОСААФ, он попросил пострелять из Калашникова. Я предложил в следующий раз, на что он ответил: сегодня, следующего раза может не быть! И вот только что сообщили, что его больше нет. Ему было всего 37 лет... Вечная память тебе, Эдик! Ты был самый заводной, самый веселый, самый-самый-самый в Мариинском театре», – написал Кузьмин на своей странице во «ВКонтакте».

Эдуард Цанга родился в Сыктывкаре, окончил Нижегородскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки (класс А. Седова). В 2008 г. Цанга вошел в состав оперной труппы Мариинского театра. Исполнял партии князя Владимира Галицкого («Князь Игорь»), Руслана («Руслан и Людмила»), царя Салтана («Сказка о царе Салтане»), Фигаро («Свадьба Фигаро»), Дон Жуана и Мазетто («Дон Жуан»).

В ближайшее время артист должен был появиться на сцене театра в таких постановках как «Свадьба Фигаро», «Зори здесь тихие» и «Снегурочка».