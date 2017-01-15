Создатели сериала «Шерлок» обратились к российским зрителям

Создатели британского сериала «Шерлок» обратились к российским зрителям в связи с утечкой последнего эпизода на день раньше эфира. На официальной странице сериала в Twitter они попросили россиян дождаться трансляции и не распространять спойлеры.

«Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, то, пожалуйста, не распространяйте его», – говорится в сообщении в Twitter. Пост сопровождается хэштегом #KeepMeSpoilerFree («избавьте меня от спойлеров»).

Третий эпизод четвертого сезона сериала под названием «Последнее дело» нелегально появился в интернете в русской озвучке в субботу, 14 января. Серия должна была выйти в эфир в 00.01 мск 16 января.