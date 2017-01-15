Боксер Баду Джек случайно ударил судью во время боя

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе швед Баду Джек во время объединительного боя с обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF) британцем Джеймсом Дигейлом случайно ударил судью.

Рефери Артур Мерканте-младший пытался развести боксеров по углам ринга. На видео видно, как Джек, промахнувшись, ударяет судью по лицу. После этого он поддерживает его, чтобы тот не упал от удара.

Бой проходил в воскресенье в Нью-Йорке и завершился ничьей. В активе Джека 20 побед (12 – нокаутом), одно поражение, три ничьи. Дигейл выиграл 23 поединка (14 – нокаутом), уступив в одном и единожды завершив бой с ничейным результатом.