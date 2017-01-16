Производитель очков Ray-Ban сольется с конкурентом в компанию стоимостью 46 млрд евро

Французский производитель очковых линз и оптического оборудования Essilor International и итальянская Luxottica Group, владеющая брендами очков Ray-Ban и Oakley, договорились о слиянии, в результате которого будет создана компания с ежегодной выручкой более 15 млрд евро и EBITDA 3,5 млрд евро.

В сообщении Essilor говорится, что итальянская Delfin, являющаяся основным акционером Luxottica, обменяет принадлежащие ей акции компании на новые акции Essilor.

Delfin – холдинговая компания основателя и исполнительного председателя совета директоров Luxottica Леонардо дель Веккио – владеет 62%-ной долей в Luxottica. Леонардо дель Веккио, самому состоятельному итальянцу, 81 год, и сделка будет частью стратегии по смене власти в компании. В минувшем году акции Luxottica подешевели на 14%, в том числе из-за неопределенности со сменой управления, отмечает BBC.

В результате сделки Delfin станет крупнейшим акционером объединенной компании, в которой получит от 31 до 38%. Обмен акций будет производиться из расчета 0,461 акции Essilor за 1 бумагу Luxottica.

Леонардо дель Веккио станет главным исполнительным директором и исполнительным председателем совета директоров новой компании. Председатель совета директоров и CEO Essilor Юбер Саньер станет заместителем CEO и исполнительным вице-президентом объединенной компании.

Количество сотрудников новой компании, которая будет работать более чем в 150 странах, превысит 140 000 человек, капитализация составит порядка 46,3 млрд евро. У нее останутся лицензии на разработку очков ведущих модельных брендов, включая Burberry, Dolce & Gabanna и Versace.