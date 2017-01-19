Бывший дизайнер Dior назначен креативным директором Carven

Новым креативным директором Carven с 1 февраля станет швейцарский дизайнер Серж Рюфьё. Ранее Рюфьё работал в Christian Dior в команде Рафа Симонса. После того как Симонс покинул Dior в октябре 2014 г., Рюфьё совместно с Люси Мейер (также работавшей под руководством Симонса) возглавил дизайн-бюро марки. Рюфьё покинул эту должность после назначения Марии Грации Кьюри креативным директором.

В Carven Рюфьё будет создавать коллекции женской одежды, обуви и аксессуаров. Первой Рюфьё представит круизную коллекцию 2018 г. (она выйдет осенью 2017 г.), а его первый показ в рамках Недели моды состоится в Париже в октябре 2017 г., там он покажет коллекцию сезона весна – лето 2018 г.