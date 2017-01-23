Крымская епархия намерена добиться получения «Херсонеса Таврического»

Крымская епархия просит передать ей 24 объекта государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», передает «Интерфакс» со ссылкой на севастопольский телеканал НТС.

«Нужно спокойно, без надрывов, без конфликтов постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть Богово, а кесарю отдать кесарево. Мы обязаны исполнять закон», – заявил телеканалу благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

Он рассказал, что сейчас епархия готовит документы для передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения. По словам священника, пока не сделано ничего, чтобы этот музей «стал действительно музеем», и епархия генерирует идею развития национального заповедника в виде строительства современного музейного комплекса.

Как отметил Халюта, сейчас ценные экспонаты музея находятся в подвале монастыря, не приспособленного для этого, а для верующих нахождение в помещениях храма экспозиций является неприемлемым.

Президент России Владимир Путин в декабре 2015 г. подписал указ о включении памятников и территории заповедника «Херсонес Таврический» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, принять национальный заповедник в федеральное ведение и включить его в список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Посещая заповедник в сентябре 2015 г., Путин предложил основать недалеко от него историко-культурный центр по всем направлениям христианства, аналогов которого сегодня в мире не существует.

В 2015 г. с поста директора заповедника был уволен Андрей Кулагин, а на его должность назначен протоиерей Сергий Халюта. Это решение вызвало протесты в музейной среде, в том числе в коллективе самого заповедника, а также со стороны тогдашнего главы Законодательного собрания Севастополя Алексея Чалого и директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. В результате священник сложил с себя полномочия директора.

Общая площадь заповедника составляет около 500 га. Основа национального заповедника – музей, экспозиция которого отражает две исторические эпохи: античный Херсонес и средневековый Херсон. В состав заповедника входят древнее городище, участки уникальной сельской территории города, так называемая хора, а также средневековые крепости Чембало и Каламита, напоминает «Интерфакс».

В 2013 г. объект «Древний город Херсонес Таврический и его хора» внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.