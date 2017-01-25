Главный редактор британского Vogue покидает издание

Главный редактор британской версии Vogue Александа Шульман покидает журнал, сообщает сайт издания. В издательском доме Conde Nast, владеющем Vogue, Шульман проработала 25 лет: свою карьеру она начала в 1982 г. в журнале Tatler (также принадлежит Conde Nast), затем работала редактором в Vogue и GQ и впоследствии возглавила Vogue в 1992 г. Шульман закончит работу в июле 2017 г., кто займет освободившуюся должность, пока не сообщается.

В своем обращении, опубликованном на сайте Vogue, Шульман уточняет, что приняла решение покинуть издание еще осенью прошлого года, а также благодарит коллег и руководство Conde Nast за годы работы.

Помимо Vogue Шульман работала в Sunday Telegraph, написала несколько книг (последняя из которых — описание будней главного редактора Inside Vogue, A Diary of My 100th Year, — вышла в апреле 2016 г.). В 2005 г. Шульман наградили орденом Британской империи за вклад в развитие индустрии печатных СМИ.