Фестиваль «Русские сезоны» и Минпромторг проведут конкурс молодых дизайнеров

Фестиваль русской культуры в дизайне «Русские сезоны» и Минпромторг России организуют конкурс для молодых российских дизайнеров. Его участникам могут стать дизайнеры моды, интерьеров или посуды моложе 36 лет. До 20 февраля претендентам необходимо выслать свое портфолио на электронный адрес фестиваля с сопроводительным письмом с рассказом о себе и ответом на вопрос, почему он хочет принять участие в конкурсе и чего ждет от него. Участники, чьи заявки будут одобрены, смогут совместно с фабриками народных художественных промыслов выпустить коллекцию одежды «Русские сезоны», которая будет представлена в мае 2017 г. Затем часть работ будет запущена в производство и поступит в продажу.

Свои работы дизайнеры смогут продемонстрировать в рамках ежегодной выставки «Русские сезоны», которая представит предметы интерьера, посуду, ювелирные украшения, домашний текстиль, коллекционные и детские игрушки, изготовленные российскими предприятиями народных художественных промыслов. Также на открытии выставки будет проведен аукцион, где представят несколько коллекционных лотов. Деньги от продажи изделий будут направлены в благотворительный фонд, уточняют организаторы фестиваля.

В 2016 г. выставка «Русские сезоны» прошла в выставочном пространстве московского ЦУМа. Среди прочего там были представлены платья с шитьем и кружевом, часть из которых молодые дизайнеры, которых курирует фестиваль, создавали в течение года. Все изделия – полностью ручная работа, выполненная по традиционным канонам вологодского, киришского, михайловского кружевоплетения, с использованием авангардных деталей и актуальных решений.

Фестиваль «Русские сезоны» проводится с 2015 г, одним из его организаторов является Минпромторг России.