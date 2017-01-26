Том Пешо стал креативным директором по макияжу YSL Beaute

С января 2017 г. знаменитый визажист Том Пешо назначен креативным директором по макияжу YSL Beaute. Об этом официально сообщила компания L`oreal, которой принадлежит YSL Beaute. Ранее эту должность занимал Ллойд Симонс. В новой должности Пешо будет разрабатывать новые образы для рекламных кампаний YSL Beaute, работать с главными создателями декоративной косметики и примет участие в разработке новых косметических продуктов.

Том Пешо начал карьеру визажиста в 1980 г. Он работал на съемках рекламных кампаний для Yves Saint Laurent, Gucci, Chanel и Dolce & Gabbana, а также для крупных глянцевых журналов - Vogue, Interview, Harper’s Bazaar, Marie Claire. В 1999 г. он стал штатным арт-консультантом Shiseido, с 2009 по 2013 г. занимал должность арт-директора по макияжу в Estee Lauder.