В палаццо Fendi открылась выставка Джузеппе Пеноне

В римской штаб-квартире Fendi, расположенной в здании Palazzo della Civilta, открылась выставка итальянского художника-авангардиста Джузеппе Пеноне. Ретроспективная экспозиция Matrice представляет 15 наиболее важных работ Пеноне, созданных за 50-летний период — скульптуры из дерева, воска, мрамора и бронзы.

Идея выставки принадлежит генеральному директору Fendi Пьетро Беккари. По его словам, Palazzo della Civilta — «Квадратный Колизей», один из наиболее выразительных образцов архитектуры Муссолини, идеально подходит для подобной экспозиции. Кроме того, выставка Matrice нужна, чтобы подготовить публику к новой работе Пеноне, которую ему заказала марка Fendi — инсталляции, которая расположится напротив флагманского магазина Fendi в Риме, уточняет Беккари.

Выставка продлится с 27 января по 16 июля 2017 г., вход свободный.