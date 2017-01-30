Украина представила логотип и лозунг «Евровидения-2017»

На Украине выбран девиз для «Евровидения-2017». Конкурс состоится в мае в Киеве. Девиз Celebrate Diversity переводится как «Уважаем разнообразие», передает «РИА Новости» со ссылкой на соорганизатора мероприятия - украинский телеканал «Первый национальный».

Телеканал разработал логотип для «Евровидения». Это украинские бусы, являющиеся «самым древним женским украшением, но и оберегом».

Девиз и логотип помогут понять украинскую культуру, а также дадут фанатом конкурса представление о том, что их ждет в Киев в мае. «Украина запомнится сочетанием культуры, технологий и индивидуального творческого запала всех 43 конкурсантов, которые уже активно готовятся к песенному конкурсу», – заявили в телекомпании.

Во вторник президент городского совета Стокгольма, столицы «Евровидения-2016», Ева-Луиза Эрландссон-Слорак вручит символический ключ от конкурса мэру Киева Виталию Кличко.