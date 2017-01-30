Козак не дал согласия на переименование набережной в Сочи в свою честь

Вице-премьер России Дмитрий Козак выступил против того, чтобы переименовать Нижнеимеретинскую набережную в Сочи в его честь, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Козака Илью Джуса.

«Козак с уважением и благодарностью относится к инициативе сочинцев, но своего согласия, естественно, не дает. У нас нет сомнений, что сочинцы и так по достоинству оценили труд многих тысяч олимпийских строителей и организаторов Игр», - пояснил Джус.

Если сочинцы думают, что набережная требует яркого названия, то лучше провести соответствующий конкурс или опрос, добавил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что топонимическая комиссия Сочи обещала рассмотреть в ближайшее время инициативу по смене названия Нижнеимеретинской набережной.