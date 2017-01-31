Педро Альмодовар возглавит жюри Каннского фестиваля

Испанский режиссер Педро Альмодовар возглавит жюри 70-го Каннского фестиваля, который пройдет этой весной. Об этом сообщается на сайте смотра.

«Я счастлив, что отмечу юбилей фестиваля в таком статусе. Это большая честь, я благодарен, меня переполняют эмоции. Я знаю, что это большая ответственность – быть главой жюри, и надеюсь, что справлюсь с этой работой», – заявил сам Альмодовар.

Работы режиссера неоднократно попадали в программы фестиваля. Так, на главный приз смотра, Золотую пальмовую ветвь, были номинированы его ленты «Джульетта» (2016), «Кожа, в которой я живу» (2011), «Разомкнутые объятия» (2009) и «Возвращение» (2006). Последняя лента получила на фестивале приз за лучший сценарий, а в 1999 г. Альмодовара признали лучшим режиссером с картиной «Всё о моей матери».

70-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.