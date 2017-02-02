Кондитерская компания Laduree снизила цены в России из-за укрепления рубля

Французская компания Laduree, самый известный в мире производитель пирожных макарон, снизила цены на свою продукцию в России. Изменение стоимости на ряд позиций достигает -20%, указано в официальном сообщении компании. Например, стоимость одного пирожного макарон составляет 180 руб. (вместо 225 руб. до корректировки цен), набор из шести макарон в классической коробке «Наполеон» стоит 1400 руб. (вместо 1750 руб.), а набор «Посвящение» с ассорти из 40 шоколадных конфет – 5800 руб. (вместо 6520 руб.). Снижение цен стало возможным благодаря укреплению рубля по отношению к иностранной валюте, уточняет релиз.

Laduree, один из старейших кондитерских домов Франции, был основан в 1862 г. Луи Эрнестом Ладюрэ. С 1993 г. брендом владеет и управляет компания Holder Group. Сейчас кондитерские и рестораны Laduree работают в 27 странах мира. В России кафе и торговые точки Laduree пока открыты только в Москве: в марте 2016 г. была открыта кондитерская на Малой Бронной, а в сентябре 2016 г. начал работу корнер марки в ГУМе.