Алексей Учитель пожалуется на Поклонскую в Генпрокуратуру

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель собирается пожаловаться в Генпрокуратуру на действия депутата Госдумы Натальи Поклонской и представителей общественных организаций, критикующих еще не вышедший в прокат фильм, передает ТАСС.

«Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам. В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе - людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма», - заявил режиссер.

Лента выйдет в прокат 25 октября 2017 г.

Ранее Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя «Матильда» о романтических отношениях императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской.

Поклонская считает, что сценарий фильма должна проверить комиссия экспертов из числа историков и представителей Церкви, так как «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные».