Автор «Ла-Ла Ленда» получил награду Гильдии режиссеров США

В Беверли-Хиллз завершилась 69-я церемония вручения премии Гильдии режиссеров США. Главную награду получил режиссер музыкальной мелодрамы «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

32-летний Шазелл стал самым молодым лауреатом этой премии. На награду также претендовали Барри Дженкинс («Лунный свет»), Дени Вильнев («Прибытие»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Гарт Дэвис («Лев»).

«Ла-Ла Ленд» уже стал победителем кинофестиваля в Торонто, собрал семь «Золотых глобусов», получил приз Гильдии продюсеров США, а исполнительница главной роли Эмма Стоун была признана лучшей актрисой Гильдией киноактеров США.

Кроме того, фильм претендует на «Оскар» в 14 номинациях, в том числе в категории «Лучший фильм». 89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 февраля.