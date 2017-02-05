Brioni меняет генерального директора

Генеральный директор Brioni Джанлука Флоре покинет компанию 28 февраля, указано в официальном сообщении компании. Флоре был назначен на эту должность в 2014 г., ранее он работал генеральным директором Bottega Veneta по странам Азии и Тихоокеанского региона. Обе марки принадлежат концерну Kering. Кто займет должность Флоре в Brioni, пока не сообщается.

Уход Флоре может быть связан с неудачной попыткой изменить имидж Brioni в 2016 г. Тогда на должность креативного директора марки пригласили Джастина О`Ши, никогда ранее не работавшего на аналогичной должности и не дизайнера по профессии. О`Ши начал с радикальных экспериментов, например пригласил в рекламную кампанию группу Metallica, а также предложил писать название марки готическим шрифтом. Эти изменения показались слишком радикальными клиентам марки, и О`Ши покинул Brioni меньше чем через полгода после назначения.