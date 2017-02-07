Райкин упрекнул Россию в убийстве живых и любви к мертвым

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин назвал Россию «некрофильским государством». Выступая в Филармонии им. Шостаковича с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо…», он отметил, что Россия «любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», — передает его слова «Петербургский авангард». Чем мощнее поэт, тем сложнее у него отношения с властью, заключил режиссер.

Райкин напомнил о судьбе расстрелянного Николая Гумилева, повесившихся Марины Цветаевой и Сергея Есенина, застрелившегося Владимира Маяковского изгнанного из России Иосифа Бродского, скончавшегося в пересыльном лагере Осипа Мандельштам и подвергнутого гонениям Бориса Пастернака.

Режиссер считает, что жизнь общества пытаются свести к политике. «Нам и сейчас хотят вдолбить, что вся наша жизнь — это политика, что все зависит от нефти и Трампа», - сказал Райкин.

Ранее руководитель «Сатирикон» призвал театральных деятелей к цеховой солидарности во времена нападок на искусство, закрытии выставок и спектаклей. Райкина беспокоили «агрессивные наезды на художественные высказывания». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на это ответил, что цензура в сфере искусства недопустима, но нужно понимать, что именно создается за государственные деньги. Дискуссию по поводу цензуры он счел «исчерпанной»